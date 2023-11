L'Italia in campo contro l'Ucraina a Leverkusen per conquistare la qualificazione diretta a Euro 2024 in Germania. Primo tempo sullo 0-0 .

La pressione dell'Ucraina aumenta. Mudryk sulla fascia sinistra è una minaccia costante. In mezzo, fa male la percussione di Sudakov che al 14' spara da 20 metri: Donnarumma è bravo a deviare la rasoiata. L'Italia esce dall'angolo con la botta di Barella, che chiama Trubin al primo vero intervento della serata. Il portiere dell'Ucraina è strepitoso al 29'. Chiesa strappa e imbuca per Frattesi, che entra in area e incrocia il sinistro: l'estremo difensore ucraino chiude lo specchio in uscita e salva. Al 32' altra percussione dell'attaccante della Juve che arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone da spingere in rete, Raspadori si lancia in scivolata ma è in ritardo di una frazione di secondo. Dopo una lunga fase a tinte azzurre, l'Ucraina prova a rimettere la testa fuori dal guscio prima dell'intervallo: le sgasate di Sudakov e Mudryk non producono vere occasioni.