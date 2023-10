Diritti tv e l'uomo chiave di una trattativa impossibile

"Finalmente è arrivata la fumata bianca, ed il calcio italiano, dissidenti a parte, può tirare un sostanzioso sospiro di sollievo. L'assemblea di Lega identificata come quella decisiva ha in effetti partorito la svolta tanto attesa, ratificando un accordo remunerativo per il nostro mondo del calcio. Saranno infatti circa 900 milioni di euro a stagione, per il quinquennio 2024-2029, quelli accettati dai 20 club di Serie A che hanno deciso di dare l'ok alle offerte dei due broadcaster Dazn e Sky (con 17 voti a favore). Un percorso che ha trovato un suo epilogo felice anche grazie all'instancabile opera di mediazione tra le segrete stanze sull'asse Londra - Milano-Roma di Emanuele Floridi: professionista che ha di fatto tessuto la tela, ricomponendola anche nei momenti in cui lo strappo pareva inevitabile". E' quanto scrive Sportitalia sul proprio sito.

"Non sono mancati periodi di altissima tensione, culminati con la proposta della creazione di una piattaforma da parte della Lega che non ha trovato accoglimento e non ha dunque raccolto il consenso necessario per potersi sviluppare -prosegue Sportitalia-. Per il sollievo della gran parte dei presidenti coinvolti. Accordo che si avvicina al miliardo di euro e che ha avuto in Floridi, l’instancabile De Siervo, il lottatore Lotito e il ceo di Dazn Italia Stefano Azzi gli uomini chiave per poter partorire la fumata bianca che permetterà al nostro movimento calcistico di proseguire nel proprio percorso di rinascita, almeno sino al 2029".