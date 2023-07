Diritti tv Serie A, offerte non accettate

Diritti tv per la Serie A, niente fumata bianca. La Lega Serie A ha deciso di non accettare le offerte presentate dai broadcaster per i diritti del campionato di Serie A a partire dalla stagione 2024-25. È terminata l'Assemblea odierna nella sede di via Ippolito Rosellini: al momento i venti club coinvolti hanno deciso di estendere le trattative private. Il prossimo appuntamento, da confermare, è fissato per il 14 luglio.

"L'amministratore delegato ha avvisato i club delle trattative in corso, l'assemblea ha deciso di deliberare una proroga per queste trattative private. Siamo nel momento decisivo", le parole del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in conferenza stampa al termine dell'Assemblea. "Noi abbiamo semplicemente replicato quanto previsto dalle linee guida e dal banco. Prevedono che le trattative private potessero essere prorogate di un ulteriore termine, massimo 30 giorni -aggiunge Casini-. Noi avevamo ipotizzato che questo lavoro potesse concludersi oggi, è emerso un lavoro molto intenso che necessitava della proroga. Non c'è nulla che non sia andato. Sulle cifre non mi sbilancio, non le comunico" Ma le buste sono state aperte? "Sì, ma non è stato comunicato l'importo in assemblea. Il canale della Lega è un'alternativa reale, altrimenti non sarebbe prevista nel bando".