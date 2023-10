La Lega di Serie A ha assegnato i diritti tv del campionato di calcio a Dazn e Sky per i prossimi cinque anni, dalla stagione 2024-2025 al 2028-2029. A quanto apprende l'Adnkronos, l'assemblea si è espressa con 17 voti favorevoli, due contrari (Cagliari e Salernitana) e un astenuto, il Napoli.

Alla Lega Serie A andranno circa 900 milioni di euro a stagione. Dazn trasmetterà ancora tutte e 10 le partite del campionato, di cui 7 in esclusiva, mentre 3 saranno le gare a settimana trasmesse da Sky. Per i club della massima serie arriveranno dai due broadcaster 4,5 miliardi garantiti in cinque anni (dal 2024-25 e fino al 2028-29) più un eventuale miliardo in base ai livelli di share e abbonati. Sul piatto c'era anche l'ipotesi della creazione del canale della Lega che, a questo punto, è tramontata.