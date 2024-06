"Farò del mio meglio per essere sano e in forma per tornare al più presto in campo". Novak Djokovic è stato operato con successo al ginocchio destro.

Il 37enne serbo, destinato a cedere il primo posto nel ranking Atp a Jannik Sinner, si è ritirato dai quarti di finale del Roland Garros per la lesione al menisco riportata nel match contro l'argentino Francisco Cerundolo. Il fuoriclasse di Belgrado si è operato ieri a Parigi e inizia ora il percorso per tornare in campo rapidamente. "Il mio amore per questo sport è forte e la voglia di competere ai massimi livelli è ciò che mi fa andare avanti", scrive Djokovic dal suo profilo Instagram.

Il messaggio di Nole

"Ho dovuto prendere delle decisioni difficili dopo aver subito una lesione al menisco durante il mio ultimo incontro. Sto ancora elaborando tutto ma sono felice di aggiornarvi che l'intervento è andato bene. Sono così grato per il team di medici che mi sono stati accanto, così come per il sostegno travolgente che ho ricevuto dai miei fan", aggiunge.

Quando torna in campo?

Con ogni probabilità, Djokovic sarà costretto a saltare il torneo di Wimbledon, in programma dal primo luglio all'All England Club. Il serbo dovrà sacrificare la brevissima stagione sull'erba per concentrarsi sul vero appuntamento dell'estate, il torneo olimpico di Parigi 2024. Il tennis ai Giochi debutta il 27 luglio e Djokovic ha quindi a disposizione circa 50 giorni per la convalescenza e una nuova preparazione. L'obiettivo è tornare a Parigi con la forma sufficiente per competere nel torneo a cinque cerchi e puntare alla medaglia d'oro.