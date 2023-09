Novak Djokovic in lacrime davanti a 50mila persone a Belgrado. Nella capitale della Serbia, la folla si raduna per rendere omaggio alla Nazionale di basket, seconda ai Mondiali 2023. A salutare i giocatori sconfitti in finale dalla Germania, mentre il paese è incollato davanti alla tv, si presenta anche Djokovic, fresco trionfatore all'US Open 2023. Il fuoriclasse del tennis, vincitore di 24 titoli dello Slam in carriera, viene travolto dall'ovazione della folla e crolla in un pianto incontrollabile. A consolarlo sono i giocatori della Nazionale di basket.