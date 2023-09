EA7 Emporio Armani e Olimpia Milano insieme per torneo basket 'of Playgrounds'

EA7 Emporio Armani insieme a Olimpia Milano annuncia 'Battle of Playgrounds', il torneo di basket 3x3 che si svolgerà fino al 24 settembre sui cinque campetti recentemente riqualificati da Giorgio Armani nel cuore e nell’hinterland della città. Un’ulteriore iniziativa, questa, patrocinata dal Comune di Milano, che conferma l’attenzione concreta dello stilista verso la città e i suoi abitanti, e la passione per la pallacanestro.

I protagonisti saranno giovani appassionati della disciplina tra i 14 e i 28 anni che comporranno squadre maschili e femminili suddivise per fasce di età. Per l’occasione ogni giocatore riceverà un kit personalizzato EA7 Emporio Armani e Olimpia Milano. Gli incontri si svolgeranno sui campi da basket situati in zona Sud-Ovest della città, nei Giardini Moravia e Muccioli, in via Pitteri a Lambrate, nel quartiere Barona e nel Parco Sempione. Seguendo il regolamento tecnico Fiba, le squadre che passeranno le quattro tappe eliminatorie, in calendario nei due fine settimana del 9/10 settembre (Muccioli e Barona) e 16/17 settembre (Moravia e Pitteri), si affronteranno nelle finali di domenica 24 settembre al campo del parco Sempione.

Saranno messi in palio speciali premi che permetteranno ai vincitori di vivere esperienze uniche legate all’Olimpia Milano. Il torneo sarà inoltre l’occasione per coinvolgere grandi e piccoli in attività di intrattenimento, all’insegna del divertimento, dello sport e dell’inclusività.