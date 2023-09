La Juventus a Empoli segna, ma 2 gol vengono annullati dall'arbitro Ayroldi. I bianconeri vanno in rete in avvio con Danilo, che di testa risolve una mischia nell'area toscana. Il difensore brasiliano, dopo la sponda di Gatti, appoggia il pallone in rete: per il direttore di gara, però, il verdeoro commette fallo sul portiere Berisha e il gol viene cancellato. Danilo si rifà al 24', risolvendo - stavolta di piede - un'altra mischia: il gol è buono. La Juve potrebbe raddoppiare prima dell'intervallo, ma Vlahovic al 39' si fa parare il rigore assengato per fallo di Maleh su Gatti. La serata movimentata dell'arbitro Ayroldi prosegue al 66'. Vlahovic offre a Pogba un pallone invitante, conclusione del francese e gol: tutto inutile, il centravanti serbo è in fuorigioco.