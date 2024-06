L'Inghilterra chiude la terza giornata del gruppo C di Euro 2024 con un pareggio 0-0 contro la Slovenia e si qualifica come prima del girone con 5 punti. Passa agli ottavi anche la Slovenia come terza con 3 punti, dietro la Danimarca, sempre a 3 punti e stessi cartellini ma con miglior ranking.

Unica eliminata del girone è la serbia, che non va oltre lo 0-0 contro la Danimarca a Monaco di Baviera ed esce di scena con 2 punti.