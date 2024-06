Con le gare di mercoledì sera, il campionato europeo che si sta svolgendo in Germania ha chiuso la fase a gironi per entrare nel periodo più “caldo” del torneo: i match ad eliminazione diretta. Ad aprire gli ottavi di finale, sabato alle ore 18 a Berlino, ci saranno Svizzera ed Italia. Sisal preannuncia una sfida non facile per gli attuali campioni d’Europa in carica, ma nemmeno impossibile.