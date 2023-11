Pareggio per 1-1 tra Atalanta e Sporting Lisbona in un match della quinta e penultima giornata del gruppo D di Europa League, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio bergamasco con Scamacca al 23', replica Edwards al 56'. Nell'altro match vittoria esterna per 1-0 dei polacchi del Rakow contro lo Sturm Graz. In classifica gli orobici sono primi con 11 punti e qualificati agli ottavi di finale, segue a 8 lo Sporting che avanza al playoff, chiudono a quota 3 Sturm Graz e Rakow che si giocheranno all'ultima giornata il terzo posto, che significa playoff di Conference League.

La partita

Partono forte i padroni di casa e al 7' andrebbero a segno con Scamacca che a tu per tu con Adan non sbaglia, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. L'attaccante nerazzurro, infatti, è partito oltre l'ultimo uomo sul pallone in verticale di Lookman. Al 20' il primo lampo dei portoghesi. Gyokeres supera Hateboer, entra in area e rientra sul destro, il suo tiro a giro sfiora il palo.

Al 23' passano gli orobici, bellissimo gol di Scamacca che riceve palla da Koopmeiners e dai 25 metri buca Adan con una conclusione sotto l'incrocio. Al 35' Sporting vicino al pari, Gonçalves viene servito nel migliore dei modi da Gyokeres, ma a tu per tu con Musso calcia addosso al portiere con un brutto tentativo di pallonetto.

In avvio di ripresa subito pericolosi gli ospiti con il neo entrato Edwards che riceve palla in area da Catamo e calcia: Djimsiti salva con il piede. All'11 proprio Edwards pareggia i conti:,triangolazione con Gyokeres, il numero 10 riceve e calcia dal cuore dell'area battendo Musso. Al 12' reazione nerazzurra con Ederson ma il suo tiro in diagonale termina a lato. Al 22' lo Sporting sfiora il sorpasso, bellissima azione dei portoghesi nata ancora dai piedi di Edwards che premia l'inserimento di Gonçalves: il suo tiro colpisce prima il palo di destra e poi quello di sinistra a Musso battuto. Al 25' altra grandissima occasione per gli ospiti con Gonçalves. Il portoghese, tenuto in gioco da Ruggeri, riceve il lancio di Morita, si presenta a tu per tu con Musso, ma calcia a lato.

Dopo aver a lungo sofferto nella parte finale della ripresa cresce la squadra di Gasperini, al 31' ci prova Miranchuk ma il suo sinistro a giro termina a lato. Sette minuti dopo altra chance per Miranchuk ma Adan blocca la sua conclusione dal limite dell'area. Negli ultimi minuti l'Atalanta gestisce al meglio la partita blindando il pari che la proietta agli ottavi di finale di Europa League.