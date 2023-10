L'Europa League è la seconda coppa europea per importanza dopo la Champions League. Nella prima fase, quella a gironi che oggi vive la seconda giornata, è innegabile che l'appeal del torneo sia nettamente inferiore a quello della 'coppa dalle grandi orecchie'. La prima parte del torneo è un lungo rodaggio prima degli scontri a eliminazione diretta, che coinvolgono anche nobili decadute dalla Champions. Ma è, anche, un viaggio alla scoperta dell'Europa sconosciuta al grande calcio, con trasferte in città che il tifoso medio fatica a collocare sulla cartina.

Tutti a Hilsingen (più o meno)

Nel Gruppo H, ad esempio, oggi va in scena Hacken-Qarabag. Il match si gioca in Svezia, sull'isola di Hilsingen. Meno di 200 km quadrati, 150.000 abitanti per un lembo di terra tra due fiumi. Una scoperta per i tifosi che decideranno di seguire il Qarabag dall'Azerbaigian.

Backa Topola, la città allo stadio

Un viaggio meno complesso per gli eventuali tifosi dell'Olympiacos che arrivano fino a Backa Topola, nel cuore della Serbia, per far visita alla squadra della cittadina di 25mila persone. Un quinto della popolazione sarà sugli spalti dello 'Stadion', che con un'interpretazione più elastica delle regole potrebbe ospitare quasi 5000 spettatori.



Liverpool, bagagli per Bruxelles

Il Liverpool ospita ad Anfield i belgi dell'Union St. Gilloise. Nella gara di ritorno, i tifosi dei reds che vorranno seguire la squadra in trasferta potrebbero prenotare un albergo anche nel cuore Bruxelles. St. Gilles è formalmente un comune di 45mila abitanti ma fa parte di fatto della cintura della capitale

Czestochowa tra fede e pallone

In confronto, la città polacca di Czestochowa è una metropoli con i suoi 225mila abitanti che oggi, probabilmente, sono in fibrillazione per la sfida che il Rakow gioca contro gli austriaci dello Sturm. La città, come è noto, è sulle mappe soprattutto per il celebre santuario della 'madonna nera' e ogni anno è meta del pellegrinaggio di migliaia di fedeli cattolici.

Ginevra, il calcio tra finanza, Onu e Croce Rossa

Last, but not least per oggi, menzione speciale per Ginevra. I tifosi della Roma che oggi assistono al match casalingo contro il Servette possono preparare la trasferta del 30 novembre sul Lago Lemano. Lì si adagia Ginevra, quasi 200.000 abitanti, che non hanno propriamente il calcio come interesse principale. Tra il gotha della finanza e le sedi europee di Onu e Croce Rossa, il pallone non è il primo pensiero.