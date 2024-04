Milan–Roma e Liverpool–Atalanta impegnate oggi, 11 aprile 2024, nei quarti di finale di Europa League. Calcio di inizio alle 21 a San Siro per il derby italiano, mentre ad Anfield gli uomini di Gasperini proveranno a ripetere l’impresa del 2020 e battere i Reds. Il ritorno è previsto tra una settimana (18 aprile). In programma allo stesso orario anche le altre due sfide del turno: Bayer Leverkusen–West Ham e Benfica–Marsiglia. Per la Conference League, Fiorentina in campo contro il Viktoria Plzen alle 18:45.

Milan-Roma

A San Siro Milan e Roma a sfidarsi per un posto tra le prime quattro della competizione. Sarà il terzo derby in due anni per i rossoneri, che lo scorso anno in Champions si ritrovarono di fronte prima il Napoli (e andò bene) poi l’Inter (e passarono i nerazzurri): stavolta c’è la Roma di De Rossi, che arriva carica dalla vittoria in un altro derby, quello di campionato contro la Lazio.

"L'obiettivo dell'Europa League è molto importante per entrambe le squadre. Il nostro avversario è in forma, ha giocatori di qualità e sarà difficile da affrontare. Noi però siamo consapevoli e ci avviciniamo con fiducia", ha detto l'allenatore del Milan Stefano Pioli. "Con De Rossi è una squadra molto diversa da quella che abbiamo affrontato sia gli scorsi anni che nel campionato in corso -prosegue Pioli-. Hanno un altro modo di giocare e di intendere la partita, non abbiamo rivisto le partite di campionato ma ci siamo concentrati sulle nuove posizioni e sui nuovi concetti di De Rossi. Crediamo di conoscere bene i nostri avversari".

Liverpool–Atalanta

"E' sempre un'emozione venire qua, in uno degli stadi più belli d'Europa. La scorsa volta non c'era il pubblico ed è stato un rammarico, ora vedremo il vero Anfield", dice il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Quanto agli avversari, "loro non sono mai distratti. Anche se cambiano elementi giocano sempre con continuità ed attenzione, oltre all'intensità. Il loro ritmo è quello".

"Loro sono tosti, sono organizzati, possono essere noiosi ma possiamo esserlo anche noi. Dobbiamo essere forti, sarà una battaglia interessante. So che ci danno favoriti ma non è così", afferma l'allenatore del Liverpool. Il tecnico tedesco, che lascerà i Reds a fine stagione, smentisce un possibile futuro in Italia. "Le uniche cose che conosco bene dell’Italia sono il cibo e la parola ‘salve’. Al momento non ho pianificato il mio futuro da allenatore quindi non ci penso. Con il Liverpool sono stati 9 anni di amore incredibile. Non c’è niente di più importante del Liverpool. So che ci sono molti miei murales in città, i miei amici quando passano davanti mi mandano le foto, ora che vado via avranno avuto ancora qualche muro da riempire evidentemente e l’hanno fatto”.

Dove vederle in tv

Milan-Roma, calcio d'inizio alle 21.00, andrà in onda, su Rai 1, in prima serata, con collegamento da San Siro subito dopo il Tg1 delle 20.00. Telecronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani e interviste e interventi da bordo campo di Francesco Rocchi. In studio, con Francesca Spaziani Testa, Sebino Nela e Fulvio Collovati. La partita si potrà seguire anche su Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport 252.

Liverpool–Atalanta sarà trasmessa (solo per abbonati) su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253