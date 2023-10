L'Atalanta batte 2-1 lo Sporting Lisbona in un match valido per la seconda giornata del gruppo D di Europa League, disputato oggi 5 ottobre 2023 allo stadio 'Alvalade' della capitale portoghese. Per i nerazzurri a segno nel primo tempo Scalvini al 33' e Ruggeri al 43', i padroni di casa accorciano le distanze al 31' della ripresa con un rigore di Gyokeres. Nell'altro match del girone vittoria in trasferta per 1-0 dello Sturm Graz sul Rakow. L'Atalanta vola in testa al gruppo a punteggio pieno con 6 punti, seguono Sporting e Sturm Graz a quota 3 e Rakow ultimo a zero.

La partita

All'Alvalade avvio equilibrato ma con il passare dei minuti la 'Dea' prende in meno la partita e trova il meritato vantaggio al 33', dopo una splendida azione corale con Zappacosta che triangola con Koopmeiners, affonda sulla destra e mette a centroarea per Scalvini che di piatto batte Adan. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio con un'azione sulla fascia sinistra, con Ruggeri che triangola con Lookman e si inserisce in area, si fa parare una prima conclusione dal portiere ma si fa trovare pronto sulla ribattuta, firmando il suo primo gol da calciatore professionista.

All'intervallo il tecnico dei padroni di casa Amorim cambia tre uomini e la sua squadra prende coraggio e metri di campo pur non costruendo chiare occasioni da gol fino al 31' quando accorciano le distanze dagli 11 metr: mani di Scalvini segnalato dal Var su una conclusione ravvicinata di Diomande, l'arbitro assegna il rigore che Gyokeres trasforma al 76'. Da quel momento lo Sporting attacca con ancora più furore e l'Atalanta sbanda in più di un'occasione ma riesce a reggere fino alla fine e porta a casa tre punti preziosissimi. La squadra di Gasperini adesso affronterà lo Sturm Graz. Si giocherà in Austria il 26 ottobre, ritorno a Bergamo il 9 novembre.

Gasperini: "Ottimo momento"

"Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Ci stava tutto il risultato e, se eravamo più precisi, potevamo chiudere la partita. In campo internazionale poi è così: loro sono primi nel loro campionato, noi siamo calati e c'è stato anche l'episodio del rigore. Alla fine però abbiamo chiuso abbastanza bene". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, al microfono di Sky Sport, dopo la vittoria grazie ai gol di Scalvini e Ruggeri.

"Sono due ragazzi che hanno fatto benissimo -aggiunge Gasperini-. Ruggeri sta stupendo per continuità, anche Scalvini sta facendo bene ma nel finale era stanco e Palomino ha risposto bene. In mezzo a tante cose buone c'è anche qualcosa da rivedere, ma le vittorie aiutano. Siamo in un buon momento e stiamo migliorando. Abbiamo bisogno di inserire qualche giocatore, dobbiamo migliorare quando c'è da battagliare. Ci sono tante partite e qualcuno può calare anche per fatica. La vittoria di stasera è molto importante".