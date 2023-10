Termina in parità sul punteggio di 2-2 il match tra Sturm Graz e Atalanta, valido per la terza giornata del gruppo D di Europa League, disputato alla Merkur Arena di Graz.

Al vantaggio dei padroni di casa con Prass al 13', risponde la doppietta di Muriel, a segno al 34' e al settimo minuto di recupero del primo tempo su rigore. Al 35' della ripresa, sempre dagli 11 metri, arriva il pari degli austriaci con Wlodarczyk. Gli austriaci giocano dal 7' del secondo tempo in dieci per l'espulsione di Hierlander. Nell'altro match del girone pari per 1-1 tra i polacchi del Rakow e i portoghesi dello Sporting Lisbona. Nella classifica del girone Atalanta prima con 7 punti, seguono Sturm Graz e Sporting a 4, fanalino di coda il Rakow con un solo punto.

I rimpianti di Gasperini

"Siamo riusciti a farci autogol e a regalare un rigore, non siamo riusciti a vincere questa partita che a quel punto si era messa bene. Sì, è un'occasione sprecata per come è andata la partita, poi non è mai facile in Europa perché ci sono squadre protagoniste nel loro campionato", dice l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini.

"L'avevamo ribaltata, c'erano tutte le condizioni per chiuderla -sottolinea il tecnico di Grugliasco a Sky Sport-. Muriel dal primo minuto? Io ho dei parametri diversi dai vostri, cerco sempre di mettere in campo i giocatori che stanno meglio. Muriel e Lookman hanno una condizione superiore rispetto a Scamacca e De Ketelaere. C'è un patto con Muriel che a volte fa fatica a mantenere, ma nell'ultimo mese sta dando segnali positivi. È già qualche settimana che è in condizione. Deve pensare di essere un giocatore forte, ma deve stare anche bene fisicamente e mentalmente. Quando sta bene è ancora uno dei giocatori più forti".