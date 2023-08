L'Italia affronta l'Estonia oggi 31 agosto 2023 alle 21.15 Perugia nel secondo march per il Gruppo A degli Europei maschili di pallavolo 2023. Gli azzurri del ct De Giorgi, in campo nella sfida che viene trasmessa in diretta tv, sono reduci dalla vittoria per 3-0 ottenuta all'esordio contro il Belgio.

"Sono contentissimo di giocare a Perugia, che ospiterà due partite molto importanti per noi, e sarà sicuramente un momento importante per il movimento in un palazzetto che potrà ospitare ancora più gente. Parlando della nostra squadra, giovane, ci tengo a sottolineare che la nostra età non deve essere né un alibi né un vantaggio", dice il ct. "Andremo avanti nelle nostre cose, stiamo lavorando tanto sulla solidità mentale, è un qualcosa che vogliamo tenerci stretto ma non è scontato. Restiamo umili, col Belgio è stata una buona partita ma andiamo avanti e pensiamo alle nostre cose", aggiunge.

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da RaiSport. Per gli abbonati a Sky, diretta su Sky Sport Summer. In streaming, gli abbonati potranno guardare il match sull'app SkyGo e sulla piattaforma Now.