L'Italia affronta la Francia oggi, 29 agosto 2023, nel match valido per i quarti di finale degli Europei femminili di pallavolo. La sfida, in programma alle 21.15 a Firenze, sarà trasmessa in diretta tv da Raidue e da Raisport in chiaro. Sky Sport Summer trasmetterà la partita per i suoi abbonati.

La Nazionale del ct Davide Mazzanti arriva all'appuntamento dopo 6 vittorie in altrettanti match, ottavi di finale compresi, senza cedere nemmeno un set. La Francia ha chiuso la prima fase del torneo con 4 vittorie e 1 sconfitta prima di battere la Romania per 3-1 negli ottavi di finale. In caso di vittoria, l'Italia affronterebbe in semifinale la vincente di Turchia Polonia il prossimo 30 agosto.

"Abbiamo ancora tanto margine – le parole del ct alla vigilia della sfida - anche se nelle ultime due gare non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale. Credo che dobbiamo essere noi ad alzare la nostra asticella prestazionale ed essere autoesigenti in quello che facciamo. La sfida con la Francia è sempre particolare, a livello di ricorsi storici in ambito sportivo, ma comunque credo che per noi debba significare di più il quarto di finale la cosa più importante perché è la partita che o ti manda a casa o ti da la possibilità di giocarti una medaglia".

"La squadra sta bene ed ora mi aspetto di osservare maggior costanza nel nostro modo di stare in campo. Le imprecisioni ci sono e ci saranno ma la cosa importante sarà come sapremo gestirle e superarle mettendo maggior continuità nel nostro gioco", aggiunge.