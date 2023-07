F1 2023, Gp Ungheria: qualifiche, orari gara in tv su Sky e Tv8

Il Mondiale 2023 di Formula 1 fa tappa a Budapest per il Gp d’Ungheria in programma domenica. Tutti contro la Red Bull di Max Verstappen, dominatore del campionato e lanciato verso il terzo titolo iridato consecutivo. Su un tracciato lento, la Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz spera di recitare un ruolo di primo piano. Nelle qualifiche di sabato debutta il nuovo format delle prove ufficiali: durante il Q1 tutti i piloti dovranno utilizzare le gomme a mescola dura, nel Q2 quelle a mescola media. Nel Q3, a cui accedono 10 piloti, potranno essere usate le gomme morbide. Il weekend del Gp d’Ungheria sarà trasmesso in diretta da Sky Sport su Sky Sport F1 e sarà visibile in streaming su Now e SkyGo. Su TV8, in chiaro, in diretta le qualifiche del sabato e il Gp domenica.

Sky, Now e Sky Go

Venerdì 21 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 22 luglio

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 23 luglio

Gara: 15:00

