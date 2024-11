Le qualifiche ufficiali del Gp del Brasile sono state rinviate a domani. Precipitazioni copiose, ma soprattutto visibilità scarsa e limiti di tempo per il via della sessione, hanno imposto la decisione. Nelle prossime ore i commissari Fia decideranno il nuovo orario, che sarà qualche ora prima del Gp in programma alle 18 italiane.

Nella gara sprint è stata intanto doppietta McLaren. Sul circuito di Interlagos l'inglese Lando Norris vince davanti all'australiano Oscar Piastri grazie alla strategia decisa dal team, che di fatto 'sceglie' il vincitore. Charles Leclerc, quarto in pista, alla fine è terzo con la Ferrari. Il leader iridato Max Verstappen è stato penalizzato di 5" e retrocesso dal terzo al quarto posto. L'olandese della Red Bull paga il fatto di aver infranto il delta time nel tentativo di sorpasso sul pilota della McLaren Oscar Piastri in regime di Virtual Safety.

Quinto posto per Carlos Sainz. Sesto posto per l'inglese della Mercedes George Russell, a seguire il francese dell'Alpine Pierre Gasly e il messicano della Red Bull Sergio Perez. Nella classifica del mondiale Verstappen è primo con 367 punti, 44 in più dell'inglese della McLaren Lando Norris.