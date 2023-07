F1, Gp Canada 2023: Verstappen trionfa ed eguaglia Senna

Max Verstappen trionfa nel Gp del Canada 2023, ottava prova del mondiale 2023 di F1, conquistando la 41/a vittoria della carriera, eguagliando i successi di Ayrton Senna. L'olandese della Red Bull si impone davanti allo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso e all'inglese della Mercedes Lewis Hamilton. Buona prova in rimonta delle Ferrari: quarto il monegasco Charles Leclerc e quinto Carlos Sainz che si lasciano alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez.

"Sono molto contento adesso. Non è stata una gara così lineare, scivolavamo parecchio, però siamo riusciti a far funzionare il tutto. Vincere il Gp numero 100 per il team è qualcosa di incredibile", commenta Verstappen dopo il successo. "E' fantastico, non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi numeri a livello personale, oggi è stata una grande giornata - aggiunge l'olandese - Se mi aspettavo Aston Martin e Mercedes più vicine? Mi aspettavo le cose come sono andate, però come detto è stato davvero difficile mantenere l'aderenza e la temperatura delle gomme, per questo il vantaggio non è stato così ampio. Ma abbiamo vinto e questa è la cosa più importante".

“Oggi speravamo di dare più filo da torcere alla Red Bull, ma abbiamo perso la posizione al via su Lewis e poi da lì è stata una battaglia con la Mercedes. Abbiamo spinto per tutta la gara, non ho mai potuto rilassarmi", dice Alonso. "E’ stata una gara veramente dura, abbiamo spinto tantissimo, sono stati 70 giri da qualifica", aggiunge il 41enne spagnolo dell'Aston Martin.

"Per noi è stato un grande weekend - sottolinea Hamilton dopo il 3° posto - Stiamo rimontando, piano piano. L’Aston Martin ha fatto qualcosa in più questo weekend, perché hanno portato aggiornamenti. E' un grande onore essere sul podio con altri due campioni del mondo come Max e Fernando. Ero felice di essere in lotta con loro, ma oggi non avevamo abbastanza passo purtroppo". "Sapevamo che questo weekend non era il migliore per noi - aggiunge il 38enne inglese della Mercedes - Faticavo nelle curve a bassa velocità, è lì che perdevo tempo da Fernando e Max. Dobbiamo aggiungere carico aerodinamico alla macchina e renderla più efficiente. Ma stiamo rosicchiando terreno, presto arriveremo. Max è ancora troppo lontano, ma a livello di passo ci siamo avvicinati un po’”.

Leclerc dopo il 4° posto commenta: "Ho avuto delle buone risposte, il feeling era positivo, peccato per le qualifiche. Oggi partivamo 10° ed 11° finiamo 4° e 5°. Il feeling e il passo gara erano buoni. L'obiettivo è migliorare ancora ma è stata la miglior Ferrari dall'inizio della stagione. Un sorriso? Sorriderò quando vincerò, il quarto posto non è quel che voglio".