La Formula 1 torna in pista questo weekend a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024. Primo appuntamento oggi, giovedì 4 aprile, alle 13 con la pit walk e la conferenza stampa dei piloti.

La Ferrari punta su Suzuka

Sulla scia della doppietta in Australia, con il ritorno vincente di Sainz davanti a Leclerc al secondo posto, la Ferrari arriva in Giappone "sull’onda dell’entusiasmo", ma "la pista di Suzuka costituisce un banco di prova particolarmente impegnativo per le vetture così come per i piloti, che infatti la amano", ha detto Fred Vasseur Team Principal della scuderia di Maranello. "Noi crediamo di avere un pacchetto competitivo ma sappiamo anche che per riuscire a battere i nostri rivali bisogna essere perfetti. Come sempre in Giappone, e quest’anno anche di più dal momento che per la prima volta corriamo a Suzuka a inizio primavera, le condizioni meteo potrebbero fare la differenza, ma ci siamo preparati bene a casa e siamo determinati a giocarci le nostre carte", ha aggiunto.

Verstappen cerca il riscatto

"Suzuka è sempre un ottimo circuito in cui correre. Come squadra, abbiamo molti ricordi speciali qui nel corso degli anni, tra cui la vittoria del Campionato Costruttori dell'anno scorso e la vittoria del mio secondo Campionato Piloti. È stato bello avere una pausa con la famiglia e gli amici prima dell'inizio delle gare ed è stato sempre divertente poter trascorrere un po' di tempo anche a Tokyo. L'ultima gara a Melbourne è stata sfortunata e sono cose che succedono, tuttavia abbiamo ottenuto nove vittorie di fila, un'impresa impressionante, quindi stiamo cercando di tornare ancora più forti per questo fine settimana", le parole di Max Verstappen, campione del mondo della Red Bull. "Il Team è fiducioso per Suzuka: è un circuito iconico ed è sempre divertente da guidare. La pista ha molte curve ad alta velocità e un alto degrado e dobbiamo assicurarci di ottimizzare le nostre prestazioni dove possiamo, soprattutto con la pioggia prevista per questo fine settimana. Non vedo l'ora di tornare in macchina e pronto a lottare per la vittoria questo fine settimana", ha aggiunto il pilota olandese.

Quando e dove vedere la gara

Appuntamento per le due sessioni di prove libere all'alba di venerdì: la prima alle 04.30 e la seconda alle 08.00. Terze libere sabato alle 04.30, mentre le qualifiche ci sanno alle 08.00 Per la gara sveglia domenica alle 7 in punto.

Il GP Giappone di Formula 1 sarà trasmesso in diretta tv su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. In differita sarà invece possibile seguire qualifiche e gara in chiaro su TV8. Tutto il weekend di Suzuka sarà disponibile inoltre in live streaming su NOW e su Sky Go.