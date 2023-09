Le prove libere di venerdì 22 settembre, aprono il weekend del Gp del Giappone, che si corre domenica 24 settembre 2023 sul circuito di Suzuki e che sarà trasmesso in diretta da Sky. La Ferrari arriva all'appuntamento dopo il trionfo di Carlos Sainz nel Gp di Singapore e va a caccia del bis nel Mondiale 2023 dominato dalla Red Bull di Max Verstappen, avviato a conquistare il terzo titolo iridato consecutivo. Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta tv da Sky. Qualifiche e Gp, invece, in differita in chiaro su TV8.

GP GIAPPONE, ORARI SKY: PROVE LIBERE, QUALIFICHE E GARA

Venerdì 22 settembre

ore 4.30: Prove Libere 1

ore 8: Prove Libere 2

Sabato 23 settembre

ore 4.30: Prove Libere 3

ore 8: Qualifiche

Domenica 24 settembre

ore 7: gara.

ORARI DIFFERITA TV8

Sabato 23 settembre

ore 15.30: qualifiche

Domenica 24 settembre

ore 16.30: gara.