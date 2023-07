F1, Gp Gran Bretagna a Silverstone: prove libere e qualifiche, orari gara in tv

Formula 1, oggi terza sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Poi, a partire dalle 16.00, finalmente le qualifiche. Intanto l'olandese Max Verstappen, campione del mondo e leader del Mondiale di Formula 1 2023, ha dominato la prima e la seconda giornata di prove libere.

Nella prima sessione, il pilota della Red Bull gira in 1'28"600 precedendo il messicano Sergio Perez (1'29"048), suo compagno di squadra, il britannico della Williams Alexander Albon (1'29"089) e lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'29"268). Al quinto e settimo posto le due Ferrari rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc (1'29"280) e con lo spagnolo Carlos Sainz (1'29"357). Si torna in pista alle 17.

Verstappen è il più veloce anche nelle seconde libere in 1'28"078 precedendo Sainz (1'28"100) e Albon (1'28"296). Si ferma invece l'altra Rossa di Leclerc che non è sceso in pista nel pomeriggio a causa di un problema elettrico.

IL PROGRAMMA E GLI ORARI, LA GARA IN TV

Sabato 8 luglio

- 12.30 - Prove Libere 3 (Sky Sport F1, Sky Sport Summer e in streaming su NOW).

- 16:00 - F1 Qualifiche (Sky Sport F1, Sky Sport Summer e in streaming su NOW).

- 19.45 - F1 Qualifiche in differita su TV8.

Domenica 9 luglio

- 16.00 Gran Premio di Gran Bretagna di F1 (Sky Sport F1, Sky Sport Summer e in streaming su NOW).

- 19.00 Gran Premio di Gran Bretagna di F1 in differita su TV8.