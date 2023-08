Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Monza per il Gp d'Italia 2023, ultimo appuntamento europeo della stagione e gara speciale della Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che - dalle prove libere di oggi fino alle qualifiche di domani e al Gp di domenica 3 settembre - provano a dare fastidio alla Red Bull di Max Verstappen, campione del mondo e dominatore del Mondiale con 9 vittorie consecutive. Il weekend viene trasmesso in diretta tv da Sky Sport, qualifiche e gara sono trasmesse in diretta in chiaro su TV8.

Il Gp di Monza "è una gara diversa dalle altre. Guidare la Ferrari è un privilegio e l'affetto c'è ovunque, ma qui… Speriamo di ottenere un buon risultato", dice Leclerc, ansioso di riscattare una stagione sin qui deludente.

"Abbiamo imparato molto, soprattutto sull'ala e abbiamo provato varie soluzioni in termini di assetto e ottenuto delle conferme. La situazione è chiara su ciò che ci manca, la macchina è imprevedibile e a volte dura da guidare con cambi di bilanciamento. E su questo dobbiamo lavorare. Non è una pista come Spa, ma Monza ha delle caratteristiche simili e speriamo di poter lottare per il podio. Darò tutto".

GP MONZA, ORARI E PROGRAMMA TV

Venerdì 1 settembre

Prove Libere 1 - ore 13.30 - 14.30 - diretta Sky

Prove Libere 2: ore 17.00 - 18.00 - diretta Sky

Sabato 2 settembre

Prove Libere 3: ore 12.30 - 13.30 - diretta Sky

Qualifiche: ore 16.00 - 17.00 - diretta Sky e TV8

Domenica 3 settembre

Gara: ore 15.00 - diretta Sky e TV8.