Max Verstappen conquista la pole position nel Gp d’Olanda 2023. Il pilota olandese della Red Bull, leader del Mondiale e campione del mondo, sul tracciato casalingo di Zandvoort è il più veloce nelle qualifiche con un giro in 1’10’’567. Verstappen, all’ottava pole della stagione e alla 28esima della carriera, precede le McLaren del britannico Lando Norris, che parte in prima fila. Seconda fila per la Mercedes del britannico George Russell e per la Williams del britannico Alex Albon. Lo spagnolo Carlos Sainz, con la migliore delle Ferrari, è sesto e partirà in terza fila accanto alla Aston Martin del connazionale Fernando Alonso. Un incidente pone fine in anticipo alle qualifiche di Charles Leclerc: il pilota monegasco della Ferrari parte nono, alle spalle della Red Bull del messicano Sergio Perez e alla McLaren dell’australiano Oscar Piastri.

FERRARI, QUALIFICHE DELUDENTI NEL GP D'OLANDA

"Questo weekend è stato piuttosto difficile per noi fino a questo punto, perché abbiamo faticato con il bilanciamento della mia SF-23 fin dalla prima sessione di prove libere. Guarderemo con attenzione tutti i dati per cercare di migliorarla e renderla più prevedibile. Non sarà una gara facile domani, visto che saremo chiamati a rimontare. Vediamo cosa sarà possibile portare a casa", dice Leclerc.

"Finora la nostra performance in questo weekend non è stata eccezionale e sapevamo che quelle di oggi sarebbero state qualifiche difficili. Siamo riusciti ad accedere al Q3 e abbiamo messo insieme dei giri dignitosi che ci sono valsi la sesta posizione, anche se ovviamente non siamo dove vorremmo essere. Anche domani non sarà affatto facile, ma faremo il massimo per portare a casa il miglior risultato possibile", fa eco Sainz.

"È stata una qualifica molto intensa, come sempre quando si inizia a girare in condizioni di bagnato ma non piove più, quindi la pista evolve continuamente ed è importante essere sempre in pista. Carlos e Charles sono riusciti ad arrivare alla fase finale facendo molto bene in Q1 e Q2", l'analisi del team principal Frederic Vasseur. "In Q3, poi, l'asfalto era completamente asciutto ma le condizioni sono rimaste molto difficili: Carlos è riuscito a centrare un tempo interessante, mentre Charles ha commesso un errore ed è finito contro le barriere dopo essere finito fuori dalla traiettoria ideale che era asciutta. Purtroppo in questi casi può succedere", aggiunge prima di pensare alla gara. "Domani ci attende una corsa non facile, considerato quanto sono difficili i sorpassi qui e quanto sono ravvicinati i valori, ma nei long run abbiamo visto degli elementi che ci danno fiducia di poter recuperare posizioni".