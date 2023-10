Max Verstappen, ad un passo dal titolo di campione del mondo di Formula 1 2023, oggi è il più veloce nella prima e unica sessione di prove libere del Gp del Qatar. L'olandese della Red Bull, che può laurearsi campione per il terzo anno di fila già domani, gira in 1'27"428 precedendo le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1'27"762) e del monegasco Charles Leclerc (1'27"909). Quarto tempo per lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'27"919) che si lascia alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez (1'28"016) e il giapponese dell'Alpha Tauri Yuki Tsunoda (1'28"027).