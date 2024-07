Il Mondiale di Formula 1 2024 fa tappa a Silverstone per il Gp di Gran Bretagna, 12esimo appuntamento della stagione in diretta tv e streaming. L'olandese Max Verstappen, leader del Mondiale con la Red Bull, va a caccia del riscatto dopo il disastro combinato in Austria, con l'incidente che ha messo k.o. la McLaren di Lando Norris. Proprio la McLaren, con la Mercedes, pare destinata a dare filo da torcere alla Red Bull. La Ferrari punta a competere per il podio e ritrovare la competitività parzialmente smarrita dopo il trionfo di Charles Leclerc a Montecarlo.

Qualifiche e Gp, orari tv Sky e Tv 8

Oggi alle 12.30 le ultime libere e le qualifiche alle 16. Domenica sempre alle 16 la gara in esclusiva su Sky Uno, Sky Sport F1, Sky Sport K4 e in streaming su Now. E' anche possibile vedere le qualifiche in differita su Tv8 oggi, sabato 6 luglio, alle 19.45 e domenica 7 luglio alle 19.30.