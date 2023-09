Terze prove libere e qualifiche del Gp di Singapore 2023 di Formula 1 in programma oggi 16 settembre. Le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, che hanno ottenuto il primo e il secondo tempo nelle sessioni del venerdì, oggi scendono in pista a caccia della pole position, obiettivo soprattutto di Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader del Mondiale, va a caccia dell'11esimo successo di fila. Le terze prove libere, le qualifiche e il Gp di domani saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport e in chiaro in differita su Tv8.

Sabato 16 settembre

Ore 11.30: F1 – prove libere 3 (diretta Sky Sport F1)

Ore 15.00: F1 – qualifiche (diretta Sky Sport F1, differita alle 18.30 su TV8).

Domenica 17 settembre

Ore 14.00: F1 – gara (diretta Sky Sport F1, in differita alle 18.00 su TV8).