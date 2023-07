F1, Gp Ungheria nel calendario del mondiale fino al 2032

La Formula 1 ha annunciato oggi che il Gran Premio d'Ungheria rimarrà in calendario per altri cinque anni fino al 2032, estendendo l'accordo esistente fino al 2027. Il nuovo accordo segue l'annuncio che l'Hungaroring subirà un significativo sviluppo e ristrutturazione nei prossimi anni, tra cui un nuovo edificio dei box e una tribuna principale. Situato a soli 20 km dalla storica città di Budapest, l'iconico Hungaroring di 4,38 km fa parte del calendario di F1 dal 1986, con molte leggende di questo sport che hanno ottenuto la vittoria sul circuito, tra cui Michael Schumacher e Ayrton Senna, che hanno vinto rispettivamente quattro e tre Gran Premi d'Ungheria.

Il Gran Premio d'Ungheria si svolge questo fine settimana, con oltre 300.000 spettatori attesi, un aumento rispetto ai 290.000 del 2022. Il Gran Premio del 2023 segna anche un momento speciale per il Paese, essendo passati 20 anni da quando Zsolt Baumgartner, l'unico ungherese a gareggiare in questo sport, ha fatto il suo debutto in F1 all'Hungaroring. Parlando dell'estensione, il presidente e amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali ha dichiarato: "È un'ottima notizia annunciare l'estensione del Gran Premio d'Ungheria per altri cinque anni mentre torniamo per un altro fine settimana ricco di azione all'Hungaroring. È un circuito molto speciale accanto all'incredibile città di Budapest e tutti i piloti e i nostri fan attendono con impazienza il calendario. Vedere l'impegno del promotore in Ungheria per sviluppare le strutture e migliorare ulteriormente l'esperienza per i fan è un altro passo importante e qualcosa che vogliamo vedere fare a tutti i nostri eventi per continuare a migliorare e rendere le nostre gare ancora migliori".