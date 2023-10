Charles Leclerc con la Ferrari in pole position nel Gp degli Stati Uniti. Il pilota monegasco, alla 21esima pole della carriera e alla terza nel Mondiale 2023 di Formula 1, nel Q3 gira in 1'34''723 e domani sulla griglia del tracciato texano partirà davanti alla McLaren del britannico Lando Norris (+0''130) e alla Mercedes del britannico Lewis Hamilton (+0''139). Quarta piazza e seconda fila per l'altra Ferrari, guidata dallo spagnolo Carlos Sainz.

L'olandese Max Verstappen, già campione del mondo con la Red Bull, è sesto in griglia e chiude la terza fila aperta dalla Mercedes del britannico George Russell. In quarta fila le Alpine dei francesi Pierre Gasly e Esteban Ocon. A chiudere la top ten, in quinta fila, la Red Bull del messicano Sergio Perez e la McLaren dell'australiano Oscar Piastri.

"Abbiamo fatto un gran lavoro con la squadra. Sappiamo che in questi weekend con la Sprint diventa più importante avere una sessione di prove libere senza problemi e ci siamo riusciti", spiega Leclerc. "Mi sentivo a posto, le qualifiche sono andate bene e sono felicissimo di partire in pole. Adoro questo tracciato, amo il tracciato, la città, il paese E' splendido essere qui".