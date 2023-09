Lance Stroll, pilota dell'Aston Martin, farà il suo ritorno al Gran Premio del Giappone di Formula 1 domenica dopo il brutto incidente avvenuto al Gp di Singapore lo scorso fine settimana. "Mi sento bene. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro per riparare la macchina", ha detto Stroll che ha perso il controllo della sua vettura nell'ultima curva verso la fine della prima sessione di qualifiche sul percorso stradale di Marina Bay sabato scorso. Si è schiantato contro le barriere, provocando gravi danni alla vettura, ma è riuscito ad allontanarsi senza gravi ferite, cosa confermata dopo un controllo medico obbligatorio.

Stroll, però, non era sulla griglia del Gp di Singapore. La sua squadra ha detto che stava ancora avvertendo i postumi di un incidente così violento. L'Aston Martin ha gareggiato solo con Fernando Alonso lo scorso fine settimana a Singapore e per la prima volta in questa stagione non è riuscita a conquistare punti.