Dopo la partecipazione ad 'Avanti Popolo' su Rai3, il post: "Non ho potuto dire quello che volevo". A Striscia chiama in causa altri calciatori

Fabrizio Corona afferma di essere stato "censurato" nella sua lunga intervista a Avanti Popolo, la partecipazione di Rai3 condotta da Nunzia De Girolamo. Corona spiega la sua versione nelle storie su Instagram.

"Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo - scrive l'ex fotografo dei vip - non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda, vi dente conto? C'era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di Serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il culo voi e hanno preso per il culo me!".

"La tv oggi bisogna farsela da soli - prosegue Corona -. Adesso penso a cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso sacrificio e rischiando senza nessuna paura perché sono un uomo libero e non mi spavento di niente. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere 'qui' un'inchiesta così importante e complessa che è stata censurata. Io me ne faccio una ragione e domani mi passerà ma per voi è una vergogna. Mi dispiace tanto. Ancora dopo tanti anni non imparo la lezione".

Cosa ha detto Corona a De Girolamo

"Nel calcioscommesse è coinvolto il 30-40% dei giocatori", le parole di Fabrizio Corona nel salotto di Nunzia De Girolamo. L'inchiesta della procura di Torino coinvolge al momento 3 calciatori: Nicolò Fagioli, che ha patteggiato una squalifica di 7 mesi con la giustizia sportiva, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Corona, tra allusioni e presunte rivelazioni, descrive un fenomeno dilagante e esteso più di quanto si pensi: "Scommettono in tantissimi, è coinvolto il 30-40% dei calciatori... Se indagano e puniscono, che succede al calcio italiano? I giocatori possono scommettere sulla parola, non devono pagare regolarmente: 'Giocami 20, giocami 30, giocami 40...' Tutto dipende dalla procura di Torino, se vuole allargare l'inchiesta a tutti i calciatori coinvolti. Ma poi che cosa succede al campionato, che cosa succede al calcio?", ripete l'ex paparazzo.

Il Tapiro e gli altri 3 nomi

L'intervista poco scoppiettante vale a Corona la consegna del Tapiro d'oro da Striscia la Notizia. E proprio la consegna del riconoscimento da parte del programma di Canale 5 diventa l'occasione per nominare altri 3 calciatori: Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). A Valerio Staffelli, inviato di Striscia, Corona mostrato un filmato in cui si sentirebbero giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).