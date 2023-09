Acerbi torna ad allenarsi in gruppo

L'Inter di Simone Inzaghi ha ripreso gli allenamento. Il club nerazzurro ha iniziato a scaldare i motori in vista del derby contro il Milan, in calendario sabato 18 settembre, dopo la pausa per le Nazionali. Per il club nerazzurro e per i fantallenatori giungono importanti novità dall'infermeria.

La novità più serie in chiave Fantacalcio riguarda Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro, out nelle prime tre giornate a causa di un risentimento al soleo della gamba destra, si avvicina al rientro in campo.

Nella giornata di ieri, infatti, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo squadra sotto gli ordini di mister Inzaghi: sessione completa in gruppo.

Fantacalcio.it per Adnkronos