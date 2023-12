Allegri: "A parte Weah, sono tutti recuperati"

Per la Juventus è tempo di big match: domani a Torino di scena il Napoli, e l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri presenta così la sfida in conferenza stampa: “È un altro scontro diretto, mancano cinque partite alla fine del girone d’andata e abbiamo ancora due scontri diretti con Napoli e Roma. Il nostro obiettivo è quello di fare più punti dell’anno scorso nel girone d’andata che sono stati 38. L’obiettivo principale è questo. Pogba e Locatelli? Su Pogba non posso rispondere.

Locatelli sta bene, a parte Weah sono tutti recuperati”.

Le scelte di formazione - "Deciderò domani per uno fra Danilo e Alex Sandro, può essere che spezzerò la partita con entrambi.

Stiamo tutti bene, c’è euforia però per noi è importante avere ben chiari gli obiettivi e in questo momento è fare più punti rispetto all’anno scorso nel girone d’andata.

Vlahovic? Sta bene come tutti, i rigori si sbagliano. I giocatori del Napoli sono gli stessi, cambiano le annate ma resta una squadra forte. Lo dimostrano i numeri che hanno fatto in trasferta.

Gatti su Kvaratskhelia? Federico sta facendo bene e ha fatto passi da gigante. Deve migliorare come tutti, ha la voglia e la possibilità di farlo".

Fantacalcio.it per Adnkronos