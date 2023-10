Allenamento personalizzato per Frattesi: in dubbio per la sfida con il Bologna

Un grande punto interrogativo in casa Inter riguarda le condizioni di Davide Frattesi. La squadra nerazzurra è tornata ad allenarsi ieri dopo l'impegno di Champions League contro il Benfica, le quotazioni del centrocampista che sembravano essere in crescita nonostante avesse lavorato in maniera differenziata.

Davide Frattesi sembrava essere in netta ripresa e se riuscirà a tornare a lavorare in gruppo entro sabato, allora potrebbe anche essere convocato per il match contro il Bologna in programma nell'ottavo turno di Serie A.



Ovviamente, non si correrà alcun rischio e non verranno forzati i tempi del reinserimento in gruppo del centrocampista per evitare guai peggiori. Apprensione, quindi, in ottica Fantacalcio: Frattesi potrebbe essere schierabile a sorpresa. Ma ad una sola condizione: il rientro in gruppo.

Nemmeno oggi il giocatore ha lavorato con il resto dei compagni di squadra. Frattesi ha svolto una seduta personalizzata. Sarà decisivo l'allenamento di rifinitura, in programma domani, alla vigilia della sfida con il Bologna.

Fantacalcio.it per Adnkronos