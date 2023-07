Amichevole, la Roma batte 6-0 il Latina

Ottimo test per la Roma in amichevole. La squadra di Mourinho ha battuto il Latina 6-0.

Ad aprire le danze ci pensa Andrea Belotti dopo solo venti minuti dal fischio di inizio: assist di Solbakken per il Gallo che si gira ed incrocia all’angolino. Due minuti dopo la Roma raddoppia grazie a Pagano: uno-due con Solbakken e conclusione mancina sul secondo palo, dove il portiere non può arrivare.

Nel secondo tempo la musica non cambia: al 47’, in avvio di ripresa, sale in cattedra anche Paulo Dybala. L’argentino segna la terza rete su assist di El Shaarawy. Tre minuti dopo sigla la doppietta personale dopo aver vinto un rimpallo e superato il portiere con un pallonetto. Al minuto 60 Belotti torna a segnare: assist di Dybala e destro imparabile. L’ultimo gol del match porta la firma di Ibanez che capitalizza un corner di Pellegrini e segna il definitivo 6-0.

Ecco il tabellino del match

ROMA (3-5-2): Svilar (46' Rui Patricio) (81' Boer); Mancini (60' Ndicka), Smalling (60' Ibanez), Llorente (60' Celik); Karsdorp (46' Dybala), Pagano (60' Cristante), Bove, Aouar (60' Pellegrini), Zalewski (60' Kristensen); Belotti (60' Spinazzola), Solbakken (29' El Shaarawy). All. José Mourinho

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Cortinovis, Serbouti; Ercolano, Riccardi, Cittadino, Di Livio, Sannipoli; Mastroianni, Fabrizi. All. Daniele Di Donato

Arbitro: Sig. Andrea Ancora

MARCATORI: 20’ e 60’ Belotti, 22’ Pagano, 47’ e 50’ Dybala, 88’ Ibanez

Fantacalcio.it per Adnkronos