Ansia Kvara, problema in Nazionale: gli aggiornamenti

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Kvaratskhelia. L'attaccante si sarebbe fermato in Nazionale a causa di una forte botta subita nel match di ieri sera contro l'Albania. Al momento non si hanno novità sulle sue condizioni, ma il problema fisico accusato con la Georgia potrebbe costringerlo a rimanere fuori nel prossimo turno di Serie A contro il Cagliari.