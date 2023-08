Atalanta, Holm ad un passo

L'Atalanta è una delle squadre più attive in queste ultime ore di calciomercato. La squadra nerazzurra sta definendo l'arrivo di Buongiorno dal Torino (mentre Zapata e Soppy dovrebbero fare il percorso inverso e giocare in granata) ma non è l'unico colpo in cantiere.

Lo Spezia, stando alle ultimi voci, avrebbe accettato l'ultima offerta dell'Atalanta per Holm.

Si tratta di un colpo molto intelligente per la Dea che si assicura così un calciatore molto giovane e talentuosa nonostante sia ai box per infortunio dallo scorso marzo. Il club bergamasco, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe quindi battuto la concorrenza della Juventus.

Dopo mesi di trattative, infatti, la Dea avrebbe chiuso la trattativa per una cifra vicina a 11 milioni complessivi allo Spezia - 2,5 milioni di prestito e riscatto a 8,5. Inoltre nella trattativa è stato inserito anche il giovane Salvatore Elia che vestirà la maglia dello Spezia in prestito per i prossimi due anni.

Un investimento importante per la squadra di Gasperini che dimostra quanto i nerazzurri puntino sull'ormai ex difensore dello Spezia.

Emil Holm è stato autore di una buona prima parte di stagione l'anno scorso in Serie A con la maglia dello Spezia. L'esterno svedese ora si giocherà il posto con Zappacosta nello scacchiere di mister Gasperini e, una volta tornato dal lungo infortunio riportato nella scorsa stagione, si candida ad essere protagonista. Nella scorsa stagione ha messo a referto 1 gol e 1 assist in 18 apparizioni: con l'Atalanta, però, potrebbe migliorare i suoi numeri grazie al gioco offensivo e che coinvolge molto gli esterni della Dea. Occhio quindi al Fantacalcio: Holm con la maglia della Dea è un profilo che intriga e non poco.

Fantacalcio.it per Adnkronos