Atalanta, infortuni per Holm e Kolasinac

Altri due infortuni in casa Atalanta. Non vanno in Nazionale e restano a Bergamo Holm e Kolasinac: i due calciatori lavoreranno durante la sosta per recuperare e mettersi a disposizione dell'allenatore per la partita in programma contro il Napoli.

Per Emil Holm si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato ieri nel corso della sfida con l'Udinese, mentre per Sead Kolasinac gli esami clinici hanno evidenziato un risentimento muscolare al flessore sinistro ed è a forte rischio la sua presenza in campionato contro i partenopei.

Qualche speranza di recupero in più la hanno invece Scalvini e Toloi: il primo ha tempo per superare una fastidiosa lombalgia, il secondo invece che ha rinunciato alla chiamata dell'Italia per i postumi distrattivi con interessamento muscolo fasciale del gemello mediale della gamba destra ma verrà rivalutato la prossima settimana per capirne le condizioni.



Restano poi in dubbio Ruggeri e De Ketelaere: il cursore di fascia alle prese con un fastidio alla caviglia, invece il belga è dolorante al ginocchio; nulla di preoccupante sembrerebbe, si confida di averli a disposizione almeno dalla panchina contro il Napoli. Mancherà infine Toure, lungodegente per la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro per l'attaccante a metà agosto, operato il 24 agosto.

Mister Gasperini ha parecchi pensieri nelle due settimane che separano la Dea dalla sfida per la zona Champions in classifica.

Fantacalcio.it per Adnkronos