Atalanta: via Boga, colpo El Bilal Tourè

Con Jeremie Boga sempre più vicino al passaggio al Nizza (affare da 18 milioni di euro più bonus e firma di 4 anni sul contratto), l'Atalanta si è fiondata alla ricerca di un valido erede. Il profilo individuato da mister Gasperini e dalla dirigenza orobica è stato quello di El Bilal Touré, attaccante maliano di proprietà dell'Almeria.

L'accelerata nella trattativa sarebbe arrivata nella tarda serata di ieri, quando il club bergamasco ha spinto sul gas per sbaragliare la concorrenza e assicurarsi il cartellino di El Bilal Taouré.

Il maliano, qualora si concretizzasse il trasferimento alla Dea, diventerebbe l'acquisto più caro della storia dell'Atalanta: circa 30 milioni di euro euro tra parte fissa e bonus, con il giocatore atteso in Italia entro domani.

Dopo che l'Everton non è riuscito ad affondare il colpo con l'Almeria, proprietario del cartellino, la Dea ha chiuso l'affare per El Bilal Touré, classe 2001, punta centrale di grande talento e autore nell'ultima Liga di 7 gol e 2 assist in 21 presenze. In Ligue 1, invece, nelle stagioni passate ha collezionato 64 apparizioni con la maglia dello Stade Reims, club che lo ha portato in Europa nel 2020, andando in gol per nove volte.

Siamo oramai ai dettagli, colpo in arrivo in casa Atalanta.

Fantacalcio.it per Adnkronos