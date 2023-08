Attaccante Verona: arriva Bonazzoli

Visite mediche per l'attaccante che si appresta a lasciare la Salernitana

Il Verona è pronto a cambiare volto all'attacco. Il club scaligero è al lavoro per chiudere il colpo relativo a Federico Bonazzoli. L'attaccante della Salernitana è oramai virtualmente un nuovo giocatore gialloblù. Manca la firma sul contratto, ma il classe 1997 sta svolgendo in questi minuti le visite mediche di routine e gli accertamenti clinici del caso.

L'attaccante lascerà la Salernitana con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. L'esborso economico del Verona nelle casse dei campani sarà pari a 3 milioni di euro in caso di permanenza in Serie A e qualora il giocatore dovesse toccare quota 10 gol in campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos