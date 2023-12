Bennacer titolare: lo ha annunciato Pioli

Milan, indizi sulla formazione che scenderà in campo contro la Salernitana

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la sfida contro la Salernitana di Filippo Inzaghi, in calendario domani alle 20:45.

Di seguito uno stralcio del suo intervento, con particolare focus sulle indicazioni per i fantallenatori.

Emergenza infermeria - "Non faccio il bollettino medico, ma siamo ancora in emergenza. Gli ultimi infortuni sono stati strani e particolari. Stiamo lavorando per tornare alla normalità perchè abbiamo tante partite da giocare".

Bennacer - "Spero abbia anche un buon minutaggio. Sta bene. Domani giocherà dall'inizio e rimarrà in campo fino a quando riuscirà".

Fantacalcio.it per Adnkronos