Beukema è disponibile, Thiago Motta rassicura: "Si è allenato in gruppo"

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Lazio. Domani alle 20:45, al Dall'Ara, appuntamento contro la formazione biancoceleste.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Bologna durante l'incontro con la stampa:

Su Van Hooijdonk: "In cosa può migliorare? In tutto, come tutti gli altri, ma sono molto contento".

Il rientro di Beukema: "Oggi si è allenato con il gruppo, potrà partecipare domani. Ovviamente la preparazione cambia, per fortuna posso gestire le mie ore di lavoro in funzione a come vedo la squadra, in funzione a come sarà il futuro, a quello che vedo. In questi due giorni facciamo video, guardiamo quello che possiamo fare nella prossima partita, domani ne faremo un altro per preparare e finire di preparare la partita. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco i ragazzi stanno bene. Cambia ovviamente affrontare la Lazio o l'Hellas, come stile di gioco e come livello, ma sappiamo cosa dobbiamo fare".

Lucumì e la difesa: "Jhon lo vedo bene, chi sta meglio giocherà, niente è cambiato, Beukema sta bene, Bonifazi sta bene, Calafiori sta molto bene, abbiamo ancora un allenamento, chi starà meglio giocherà".

Karlsson e la sua posizione in campo: "Deve continuare a lavorare, quando potrà ad aiutare la squadra dovrà essere pronto. Faceva l'esterno sinistro anche all'Az, per me può fare anche l'ala destra, deve continuare ad allenarsi e quando avrà il suo momento pronto ad aiutare la squadra".

Lo spazio da riservare a Fabbian: "Si allena molto bene, ha avuto miglioramenti nel gioco, era dal mio punto di vista abituato ad un altro tipo di gioco, gli faccio delle domande e lui sa quello che deve migliorare. È chiaro che entra in un gruppo dove altri stanno giocando bene, ma non mi preoccuperei, quando avrà il suo momento aiuterà la squadra".

