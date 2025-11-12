Bologna, Cambiaghi si ferma in Nazionale

Italiano e fantallenatori in ansia
Le Nazionali solitamente non portano buone notizie ai fantallenatori. Ma questa è una brutta notizia anche per Gattuso, CT dell'Italia.
Cambiaghi lascia il ritiro di Coverciano per un leggero fastidio al polpaccio destro. Nelle prossime ore il calciatore farà ritorno a Bologna dove sarà preso in analisi dallo staff medico di Vincenzo Italiano.
Cambiaghi aveva rilevato il posto dell'acciaccato Kean per fronteggiare l'emergenza offensiva per le sfide contro Moldova e Norvegia.
In attesa degli esami strumentali dei prossimi giorni, Cambiaghi tiene in ansia il Bologna. La sua ultime prestazione contro il Napoli era stata magistrale, a testimoniare un grande momento anche al Fantacalcio.
La sua presenza alla ripresa sarà da monitorare di pari passo con l'evolversi della situazione.
Fantacalcio.it per Adnkronos