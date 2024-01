Bologna, infortunio per Saelemaekers

Il Bologna sfrutterà questa sosta forzata (i felsinei recupereranno la 21.a giornata nel mese di febbraio contro la Fiorentina per l'impegno della viola in Supercoppa) per ricaricare le pile dopo gli ultimi risultati negativi in campionato.

Non giungono buone notizie dall'infermeria. Motta dovrà fare a meno però di Saelemaekers nelle prossime settimane a causa di un infortunio muscolare. L'esterno belga era ormai diventato titolare inamovibile dello scacchiere del tecnico, oltre che una buona soluzione per i fantallenatori. Buone notizie invece per Karlsson, ormai pronto a tornare in campo. Ecco il comunicato dei rossoblu sulle loro condizioni.

Questo il report ufficiale del club: "Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù verso Milan-Bologna. Attivazione atletica e lavoro tecnico-tattico per i ragazzi di Thiago Motta: seduta differenziata per Dan Ndoye. A riposo Jesper Karlsson a causa di un intervento dentistico: si unirà al gruppo nel corso della settimana. Gli esami cui è stato sottoposto Alexis Saelemaekers hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane".

Al rientro, sfida complicata contro il Milan: mancherà anche Posch, il difensore era diffidato ed è stato ammonito nella trasferta di Cagliari.

Fantacalcio.it per Adnkronos