Bologna, infortunio per Zirkzee

Non solo la sconfitta contro l'Inter, in casa Bologna arriva un'altra brutta notizia. Durante il match contro i nerazzurri si è fermato Zirkzee che ha rimediato un infortunio muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante olandese hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro che terrà il calciatore out per le prossime 3-4 settimane.

Questo il comunicato ufficiale del Bologna: "Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane".

Zirkzee dovrà stare fermo circa un mesetto. Qualche settimana di riposo forzato per poi tornare a disposizione dei fantallenatori e di Thiago Motta; una brutta batosta per il giocatore che salterà così la chiamata della Nazionale olandese. Il suo rientro in campo potrebbe avvenire il 7 aprile, contro il Frosinone, qualora tutto andasse per il verso giusto.

Qualora il recupero dovesse complicarsi, a quel punto slitterebbe alla gara contro il Monza, in calendario il 14 aprile. Tutto sommato, considerata la sosta per le Nazionali, Zirkzee salterà solamente le gare contro l'Empoli e la Salernitana.

Thiago Motta correi ai ripari, così come i fantallenatori che adesso dovranno fare a meno di uno dei top player della propria rosa. Con Zirkzee fuori dai giochi, toccherà ad Odgaard guidare l'attacco dei felsinei. Scalpita anche Castro, utile al tecnico soprattutto a gara in corso: con meno concorrenza in avanti potrebbe arrivare la sua prima gara a voto al Fantacalcio.

Fantacalcio.it per Adnkronos