Bologna, Orsolini non convocato per il ritiro

Non inizia nel migliore dei modi la stagione in casa Bologna, infatti c'è stato il primo stop: Riccardo Orsolini non fa parte dei convocati rossoblu per la prima parte del ritiro pre-campionato a Valles-Rio Pusteria.

Il motivo? Il giocatore lamenta una tendinopatia dell’adduttore sinistro e lavorerà all'Isokinetic nei prossimi giorni, dove lo attende un programma di recupero personalizzato.

Questo l’elenco dei convocati di mister Thiago Motta per il ritiro di Valles-Rio Pusteria:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Amey, Beukema, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Pyyhtia, Rosetti, Schouten.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Ebone, Mazia, Raimondo.



