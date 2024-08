Bologna, stop Cambiaghi. E si rivede Ferguson

Brutte notizie per Vincenzo Italiano ed i fantallenatori. Durante il match contro l'Udinese, Cambiaghi ha rimediato un infortunio al ginocchio ed è in forte dubbio per la prossima partita in programma contro il Napoli.

Questo il comunicato del club: "Gli esami cui è stato sottoposto Nicolò Cambiaghi hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni".

La sensazione è che il calciatore potrebbe rientrare dopo la sosta per le Nazionali di settembre.

Nel frattempo, Lewis Ferguson è sempre più vicino al ritorno in campo con il suo Bologna. Il centrocampista, che si era infortunato lo scorso aprile in maniera molto grave, ha lavorato in maniera assidua per tornare in campo il prima possibile e, dalle ultime condizioni che arrivano da Casteldebole, è tornato finalmente a lavorare sul campo. Un'ottima notizia per il calciatore felsineo che vuole tornare a essere protagonista dopo la rottura del crociato della scorsa stagione. Stando alle ultime indicazioni, Ferguson dovrebbe tornare in campo a ottobre. Occhio quindi all'ormai prossima asta al Fantacalcio: Ferguson potrebbe essere un colpo relativamente low cost e molto intelligente.

Fantacalcio.it per Adnkronos