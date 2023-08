Bologna, Thiago Motta su Arnautovic, Orsolini e Barrow

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia del Bologna contro il Cesena, Thiago Motta ha parlato del match ma anche di mercato e inoltre si è soffermato sulle condizioni degli acciaccati Orsolini e Barrow, non convocati per la partita di domani. Il tecnico ha poi confermato che Arnautovic sarà in campo, nonostante le voci sul suo futuro: "Arnautovic sta bene, lui sa cosa penso così come anche la società sa cosa penso. Domani sicuramente Marko giocherà, per quanto riguarda il mercato c'è la possibilità di parlare con Sartori, Di Vaio e Fenucci perché sono loro che prendono le decisioni.

Orsolini oggi ha ripreso con il gruppo. Speriamo possa mettere intensità negli allenamenti e migliorare per poter essere di contributo alla squadra.

Barrow invece ha avuto un problema alla caviglia e si allena a parte. Tornerà a disposizione entro poco tempo, lui sa bene cosa penso e anche la società".

Fantacalcio.it per Adnkronos