Calcio: Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Parisi

Giornata di annunci ufficiali in casa Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato l'acquisto di Fabiano Parisi dall'Empoli. La notizia era nell'aria da qualche giorno, un colpaccio per la società di Commisso con il terzino che era nel mirino di tantissimi club.

Questo il comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabiano Parisi dall’Empoli FC

Fabiano Parisi, nato a Solofra (AV) il 9 Novembre 2000 ha disputato 58 partite e realizzato 2 Reti in Serie A.

Il nuovo calciatore viola, già convocato in Nazionale Maggiore, vanta inoltre 11 Presenze e 1 gol con la Nazionale Under 21".

Contestualmente il club gigliato ha ufficializzato anche il rinnovo di Biraghi fino al 2025. E adesso come gestire al Fantacalcio i due calciatori? Difficile fare la coppia, comprarli entrambi potrebbe essere molto costoso. Considerata sia la spesa per Parisi da parte della Fiorentina sia il cosiddetto "effetto novità" che scaturisce come al solito da un nuovo acquisto, probabilmente sarà l'ormai ex empolese il più caro all'asta rispetto al collega di reparto. Consigliabile, dunque, prendere il solo Parisi puntandoci come ipotetico terzo slot alto, oppure Biraghi come jolly (a questo punto low cost) visto che in ogni caso avrà le sue chance per giocare in campionato. Di certo meno rispetto al passato, ma sarà comunque utilizzato con discreta frequenza.

